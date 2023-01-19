На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить маринованную фиолетовую капусту.

"Я восхищаюсь тем, что создала природа. Иногда даже боишься вмешиваться, чтобы не нарушить природную красоту. Ко мне вдохновение приходит именно от продуктов выращенных на нашей земле и нашими фермерами! Цвет, вкус, текстура… Это что-то невероятное. Еще надо учиться много, чтобы уметь готовить буквально все на высоком уровне, но иногда простые вещи нас делают очень счастливыми. Это было небольшое лирическое отступление, а теперь давайте готовить", — пишет Владимир Ярославский.

Для капусты на 500г баночку нам нужны следующие ингредиенты:

-300г шинкованной капусты (500г брутто)

-250г воды

-30г яблочного уксуса

-10г соли

-30г сахара

-немножко гвоздики, звездочка бадьяна, кориандр, фенхель

По желанию можно добавить растительное масло

"Капусту тоненько-тоненько шинкую. Хорошо переминаю с солью и помещаю в пол-литровую банку. Отдельно воду со всеми специями, сахаром и уксусом, довожу до кипения и заливаю только снятым с плиты маринадом. Сверху, по желанию, можно добавить растительное масло. Еще горячую банку с капустой можно поставить в горячую воду минут на 10-15, чтобы хорошо промариновалась капуста. Охлаждаю и даю постоять до вечера и можно есть! А через 1-2 дня будет еще лучше!", - объясняет звезда "Мастер Шеф".

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