Цього разу телеведуча Марічка Падалко повідомила, що трапляються одні трагедії за іншими: учора в Броварах під Києвом упав гелікоптер поблизу дитячого садка та спалахнув.
"Так виглядає біль" – підписав своє фото Ян Доброносов (фото 1). Тепер я розумію, що це батько загиблої Мілани. Разом із дочкою загинула і дружина.
Загалом загинули 14 людей. За останніми даними, серед них одна дитина. Загинуло керівництво МВС разом з іншими співробітниками МВС та членами екіпажу (фото 3).
Недовго проіснував спонтанний меморіал пам'яті загиблих у Дніпрі біля московського пам'ятника Лесі Українці (фото 7, відео 8). Загалом поліція затримала 4 людей, які гуляли у парку (відео 9).
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У генштабі нагадали, що загроза завдання російських ракетних ударів залишається високою по всій території України.
Серед загиблих у будинку у Дніпрі, до якого потрапила російська ракета 14 січня, виявилася ціла родина, яка тиждень тому переїхала з окупованого Токмака.
«Зараз дуже легко зламатися від навали сумних новин та знецінити, що вже було зроблено та що ще буде зроблено. У нас немає іншого вибору, як перемогти», - додала особисто від себе Падалко.
У мережі висловлюють свою думку:
«Ці трагічні новини щоразу, серце просто розривається від болю; стільки загиблих, діти, цілі сім'ї це нестерпно боляче;
Сім'я тікала від війни до Дніпра, але вона і там їх наздогнала якийсь невимовний жах; Співчуваю сім'ям загиблих 😢 Страшна трагедія!».
Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.
Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.
Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.