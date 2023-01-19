В этот раз телеведущая Маричка Падалко сообщила, что происходят одни трагедии за другими: вчера в Броварах под Киевом упал вертолет вблизи детского сада и загорелся.
«Так выглядит боль» – подписал свое фото Ян Доброносов (фото 1). Теперь я понимаю, что это отец погибшей Миланы. Вместе с дочерью погибла и жена.
В общей сложности погибли 14 человек. По последним данным, среди них один ребенок. Погибло руководство МВД вместе с другими сотрудниками МВД и членами экипажа (фото 3).
Недолго просуществовал спонтанный мемориал памяти погибших в Днепре, возникший возле московского памятника Леси Украинке (фото 7, видео 8). В общей сложности полиция задержала 4 человек, гулявших в парке (видео 9).
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В генштабе напомнили, что угроза нанесения российских ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.
Среди погибших в доме в Днепре, в который попала российская ракета 14 января, оказалась целая семья, которая неделю назад переехала из оккупированного Токмака.
«Сейчас очень легко сломаться от нашествия печальных новостей и обесценить, что уже было сделано и что еще будет сделано. У нас нет другого выбора, как победить» - добавила лично от себя Падалко.
В сети выражают свое мнение:
«Эти трагические новости каждый раз, сердце просто разрывается от боли; столько погибших, дети, целые семьи😭 это невыносимо больно;
Семья убегала от войны к Днепру, но она и там их догнала 💔 какой-то невыразимый ужас; Сочувствую семьям погибших 😢 Страшная трагедия!».
Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.
Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.
Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.