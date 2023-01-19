На своїй сторінці в Instagram дружина танцюриста Пета Маргатройд, яка раніше повідомила, що вагітна другою дитиною, зворушливо, хоч і з запізненням, привітала чоловіка.

"Макс може убити мене або полюбити мене за цю фотку... але в будь-якому випадку... Це була перша фотографія, яку Макс надіслав мені, коли почалося залицяння 😝 Насправді Макс дуже пишався своїм спортивним тілом, а я, звичайно, була закохана (не з першого погляду, але близько) хаха. Я наткнулася на цю фотографію, коли шукала фотографії для похорон батька, і повернутися назад у часі і подивитися на наші стосунки, мене дуже розчулило. Я також вагітна, тому в мене зараз вирують гормони ☑️", - зізнається дружина Чмерковського.

Танцівниця розповіла, що спочатку вони рік зустрічалися, стосунки були нав'язливими та складними, а потім пара різко розійшлася. Але потім Пета та Макс возз'єдналися і тепер щасливі разом.

"Сиджу і дивлюся на те, що ми разом побудували та посміхаюся. Він коханець, захисник, шанувальник, вихователь..... Хотілося б мені провести з ним усі його 43 роки, але я вдячна, що у мене було 9 ✨ Любов моя, кохання всього мого життя, бажаю тобі достатку радості, миру і світла у твій день народження. Ти заслуговуєш на все і навіть більше. Дякую, що ти найкращий чоловік і батько", - додала Маргатройд.

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