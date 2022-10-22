Влада Яму неодноразово критикували за те, що він виїхав за кордон під час війни. Багато колег хореографа відправили до інших країн дружин та дітей, а самі допомагають Україні на фронті чи у волонтерській діяльності.

Хореограф та суддя "Танці зі зірками" Макс Чмерковський - який активно допомагає українським біженцям та волонтерить на благо України - на YouTube-каналі "Люкс ФМ" засудив колегу, який відсиджується за кордоном.

З початку повномасштабного вторгнення Макс Чмерковський , уродженець Одеси, активно підтримує Батьківщину. Незважаючи на те, що він уже багато років живе у США, Чмерковський пишається тим, що народився в Україні та допомагає волонтерською діяльністю.

"Мені його поведінка здається неправильною. Але чи маю я висловлювати свою думку? Я ж не Салем, не Дікусар, які зараз на фронті. Але якщо дійсно маю таке право, то мені неприйнятна така позиція", - заявив Макс Чмерковський.

Варто зазначити, що влітку Влад Яма вперше розповів, що разом із дружиною та сином залишив Україну в перший день повномасштабного вторгнення росії в Україну.

За словами Ями, він спершу виїхав із країни до Європи, а потім – до США. Хореограф зізнався, що сумнівається у тому, що вони повернуться до України найближчим часом.

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