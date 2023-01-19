На своей странице в Instagram жена танцора Пета Маргатройд, которая ранее сообщила, что беременна вторым ребенком, трогательно, хоть и с опозданием, поздравила мужа.

"Макс может убить меня или полюбить меня за эту фотку... но в любом случае... Это была первая фотография, которую Макс прислал мне, когда началось ухаживание 😝 На самом деле Макс очень гордился своим спортивным телом, а я, конечно, была влюблена (не с первого взгляда, но близко) хаха. Я наткнулась на эту фотографию, когда искала фотографии для похорон отца, и вернуться назад во времени и посмотреть на наши отношения, меня очень расчувствовало. Я также беременна, поэтому у меня сейчас бушующие гормоны ☑️", — признается супруга Чмерковского.

Танцовщица рассказала, что сперва они год встречались, отношения были навязчивыми и сложными, а потом пара резко рассталась. Но потом Пета и Макс воссоедились и тепер счастливы вместе.

"Сижу и смотрю на то, что мы вместе построили и улыбаюсь. Он любовник, защитник, поклонник, воспитатель..... Хотелось бы мне провести с ним все его 43 года, но я благодарна, что у меня было 9 ✨ Любовь моя, любовь всей моей жизни, желаю тебе изобилия радости, мира и света в твой день рождения. Ты заслуживаешь всего и даже больше. Спасибо, что ты самый лучший муж и отец", — добавила Маргатройд.

Напомним, Макс Чмерковский из "Танці з зірками" считает поведение Влада Ямы неправильным.

Как сообщала Politeka, Макс Чмерковский сообщил о трагедии с известной актрисой.

Также Politeka писала, что супруга Макса Чмерковского после трагедии в семье поразила кадром с сыном.