Головний герой шоу Холостяк 12 Алекс Топольський у фіналі визначив для себе переможницю і освідчився Катерині Лозовицькій.
Цього разу чоловік відреагував на слова Саші Мудрої, яка програла фіналістки.
«Роздерли всю ногу. Сашко, я все розумію. Образилася, оскільки зачепила твоє его, і статус безробітної тепер складно підтримуватиме, але всьому є межа. Активувати свої балійські зв'язки, щоби зі мною так жорстоко розібратися — це вже перебір», — саркастично написав чоловік.
Після він також відповів на слова дівчини, що програла, мовляв він обрав «не ту»:
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«Саша, не правда, ти так осторонь не лежала і не засмагала, відвернувшись і насолоджуючись сонечком. Катю чіпати не треба. Це вже не сардельки в рюкзак кидати, як у дитинстві. Хоч раз прояви гідність. Я в тебе вірю», – зазначив Алекс.
Раніше переможниця 12-го сезону шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька поділилася найяскравішими спогадами про фінал шоу та що було після нього.
На своїй сторінці в Instagram обраниця Алекса Топольського показала кадри з особистого архіву.
Нагадаємо, "Холостяк" Алекс Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.
Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський відверто розповів про кохання та стосунки.
Також Politeka писала, що Алекс Топольський після фіналу шоу показав головну жінку в своєму житті.