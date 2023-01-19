Головний герой шоу Холостяк 12 Алекс Топольський у фіналі визначив для себе переможницю і освідчився Катерині Лозовицькій.

Цього разу чоловік відреагував на слова Саші Мудрої, яка програла фіналістки.

«Роздерли всю ногу. Сашко, я все розумію. Образилася, оскільки зачепила твоє его, і статус безробітної тепер складно підтримуватиме, але всьому є межа. Активувати свої балійські зв'язки, щоби зі мною так жорстоко розібратися — це вже перебір», — саркастично написав чоловік.

Після він також відповів на слова дівчини, що програла, мовляв він обрав «не ту»:

«Саша, не правда, ти так осторонь не лежала і не засмагала, відвернувшись і насолоджуючись сонечком. Катю чіпати не треба. Це вже не сардельки в рюкзак кидати, як у дитинстві. Хоч раз прояви гідність. Я в тебе вірю», – зазначив Алекс.

Раніше переможниця 12-го сезону шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька поділилася найяскравішими спогадами про фінал шоу та що було після нього.

На своїй сторінці в Instagram обраниця Алекса Топольського показала кадри з особистого архіву.

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