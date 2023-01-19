Главный герой шоу Холостяк 12 Алекс Топольский в финале определил для себя победительницу и признался в любви Катерине Лозовицкой.

В этот раз мужчина отреагировал на слова проигравшей финалистки Саши Мудрой.

«Разодрали всю ногу. Саша, я все понимаю. Обиделась, поскольку задел твое эго, и статус безработной теперь сложно будет поддерживать, но всему есть грань. Активировать свои балийские связи, чтобы со мной так жестоко разобраться — это уже перебор», — саркастично написал мужчина.

После он также ответил на слова проигравшей девушки, мол он выбрал «не ту»:

«Саша, не правда, ты так в стороне не лежала и не загорала, отвернувшись и наслаждаясь солнышком. Катю трогать не нужно. Это уже не сардельки в рюкзак кидать, как в детстве. Хоть раз прояви достоинство. Я в тебя верю», — отметил Алекс.

Ранее победительница 12-го сезона шоу "Холостяк" Екатерина Лозовицкая поделилась самыми яркими воспоминаниями о финале шоу и что было после него.

На своей странице в Instagram избранница Алекса Топольского показала кадры из личного архива.

Напомним, "Холостяк" Алекс Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский откровенно рассказал о любви и отношениях.

Также Politeka писала, что Алекс Топольский после финала шоу показал главную женщину своей жизни.