Популярна українська актриса Ганна Саліванчук емоційно висловилася після трагедії у Броварах, внаслідок якої сталася аварія вертольота. Відомо, що загинули 16 людей, а ще 30 отримали поранення.

«Господи, бережи наших дітей! Сьогодні у всіх на душі камінь. Немає слів, як важко нам, людям, які просто бачать усі ці жахливі події. Я просто не уявляю, як жити тим, хто постраждав і хто втратив близьких, дітей, будинки.

Мої щирі співчуття сім'ям постраждалих. Ця клята росія за все відповість! І клятий Інстаграм, який прикриває нашу з вами правду та блокує сторінки людей, які не бояться кричати про біль України» – каже Ганна.

Раніше, за словами зірки, вона навіть забороняла собі плакати, щоб не розслаблятися.

«За кожною сильною жінкою ховається слабка дівчинка, яка хоче, щоби її пошкодували. Плач – одна з фізіологічних реакцій людини, що супроводжує стрес. Як правило, виникає при сильному страху, болю, печалі, жалості, агресії чи радості.

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