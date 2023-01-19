Популярная украинская актриса Анна Саливанчук эмоционально высказалась после трагедии в Броварах, в результате которой произошло крушение вертолета. Известно, что погибли 16 человек, а еще 30 получили ранения.

«Господи, береги наших детей! Сегодня у всех на душе камень. Нет слов, как тяжело нам, людям, которые просто видят все эти ужасные события. Я просто не представляю, как жить тем, кто пострадал и кто потерял близких, детей, дома…

Мои искренние соболезнование семьям пострадавших. Эта клятая россия за все ответит! И клятый Инстаграм, который прикрывает нашу с вами правду и блокирует страницы людей, которые не боятся кричать о боли Украины» - говорит Анна.

Ранее по словам звезды, она даже запрещала себе плакать, чтобы не расслабляться.

«За каждой сильной женщиной скрывается слабая девочка, которая хочет, чтоб ее пожалели. Плач – одна из физиологических реакций человека, что сопровождает стресс. Как правило, возникает при сильном страхе, боли, печали, жалости, злости или радости.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.