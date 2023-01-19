Українська співачка та модель Даша Астаф'єва вирішила прокоментувати трагедію під Києвом та не змогла стримати емоцій.

Популярна українська виконавиця вирішила обговорити ситуацію у Броварах після авіакатастрофи. Астаф'єва постаралася передати свої емоції після трагедії, адже загинуло 16 людей, серед яких були діти.

Як відомо, представники оперативної групи МВС, керівництво міністерства – міністр Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович загинули внаслідок краху.

«Немає слів, немає сил. Але ми повинні рухатися разом до перемоги над пеклом, підтримуючи та допомагаючи! Мої співчуття загиблим та постраждалим… Сил тим, хто рятує та працює!» - Поділилася Даша.

Раніше Астаф'єва зізналася, як якось вечеряла зі своєю родиною, випила алкоголю і вирішила, що саме час записати відео для Валерія Залужного та подякувати йому.

Я якось випила і записала відео йому. Я вечеряла, і ми трохи випили в сімейному колі. І я сказала, а давайте запишемо і подякуємо Залужному. І тут я трохи відчула цю долю, коли мені чуваки шлють у личку всяке. я трохи така теж стала! Але мені не соромно, бо всі ми знаємо, який він герой і як багато він щодня робить, як він нас заспокоює. Це мій герой, особистий", – розповіла Даша.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок за кордон.