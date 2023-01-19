Популярная украинская исполнительница решила обсудить ситуацию в Броварах после авиакатастрофы. Астафьева постаралась передать свои эмоции после трагедии, ведь погибли 16 человек, среди которых были дети.
Как известно, представители оперативной группы МВД, руководство министерства - министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович погибли в результате крушения.
«Нет слов, нет сил. Но мы обязаны двигаться вместе к победе над адом, поддерживая и помогая! Мои сочувствия погибшим и пострадавшим… Сил тем, кто спасает и работает!» - поделилась Даша.
Ранее Астафьева призналась, как однажды ужинала со своей семьей, выпила алкоголя и решила, что самое время записать видео для Валерия Залужного и поблагодарить его.
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"Я как-то выпила и записала видео ему. Я ужинала, и мы немного выпили в семейном кругу. И я сказала, а давайте запишем и поблагодарим Залужного. И тут я немного почувствовала эту судьбу, когда мне чуваки шлют в личку всякое. Вот я немного такая тоже стала! Но мне не стыдно, потому что все мы знаем, какой он герой и как много он каждый день делает, как он нас успокаивает. Это мой герой, личный", – рассказала Даша.
Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.
Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.
Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок за границу.