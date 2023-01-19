Популярна українська актриса Ксенія Мішина, як і інші її колеги, відреагувала на звістку про авіакатастрофу під Києвом. Внаслідок цього загинули і дорослі, і діти. Новина про загибель керівництва МВС чимало схвилювала Ксенію.

Артистка написала в Сторі, звертаючись до українців: «Чи існують такі слова, чи можливо їх скласти у пропозицію… Щоб висловити їх тим, хто втрачає близьких людей, своїх дітей.

Що це за темрява, повністю позбавлена ​​почуттів, яка пожирає всіх і все на своєму шляху? Шляхи, де немає відповідей, де вивертає назовні, де виття замість криків і ступор замість сліз» - поділилася емоціями Ксенія.

Тіна Кароль не змогла пройти повз, опублікувавши кадр із міністром Денисом Монастирським, з яким нещодавно бачилася.

А вчора Кароль, як і інші українці, була вражена новиною про катастрофу вертольота та загибель керівництва МВС.

«Біль. Неможливо повірити! Мужній, амбітний, чесний. Його дуже поважали колеги та військові. Співчую родичам!» – написала Тіна та представила пам'ятний кадр, який зовсім недавно зробила з міністром.

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