Популярная украинская актриса Ксения Мишина, как и другие ее коллеги, отреагировала на известие об авиакатастрофе под Киевом. В результате погибли и взрослые, и дети. Новость о гибели руководства МВД немало взволновала Ксению.

Артистка написала в Стори, обращаясь к украинцам: «Существуют ли такие слова, возможно ли их сложить в предложение… Чтобы высказать их тем, кто теряет близких людей, своих детей.

Что это за тьма, полностью лишенная чувств, которая пожирает всех и все на своем пути. Пути, где нет ответов, где выворачивает наружу, где вытье вместо криков и ступор вместо слез» - поделилась эмоциями Ксения.

Тина Кароль не смогла пройти мимо, опубликовав кадр с министром Денисом Монастырским, с которым не так давно виделась.

А вчера Кароль, как и другие украинцы, была поражена новостью о крушении вертолета и гибелью руководства МВД.

«Боль. Невозможно поверить! Мужественный, амбициозный, честный. Его очень уважали коллеги и военные. Соболезную родственникам!» - написала Тина и представила памятный кадр, который совсем недавно сделала с министром.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.