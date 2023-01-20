Українська актриса Ольга Сумська у витончених вбраннях показала, як можна завжди бути стильною.

Знаменита актриса Ольга Сумська представила кілька цікавих кадрів із оновленими образами та привернула увагу. Так, артистка продовжує вражати вбраннями та радувати стилем у свої 56 років.

Як і раніше Ользі часто пишуть: вона виглядає молодшою ​​за свої роки, саме так, як і може виглядати кожна жінка, що не забуває про догляд за собою. Причому, за словами Сумської, вона не готова до уколів краси та пластики, тому вважає за краще дбати про себе доступними засобами і зрідка навіть простими домашніми масками.

У витончених вбраннях на сцені та зручних костюмах після виступів Сумська, як і раніше, виглядає свіжо.

«Дякую за теплий прийом!» – поділилася Сумська під кадрами після виступу.

Раніше Ольга обговорила дрібних помічників рятувальників.

«Ця розповідь про чотирилапих героїв нашої години, про корги Елтона Elton Helen's Yard, бельгійську вівчарку Шару Lava Helen's Yard та про їх власницю. Маші було 14 років, коли в неї з'явився корг Елтон. З перших днів вона почала займатися у Павлоградському кінологічному клубі "Антарес", а потім, коли Елтону виповнилося 14 місяців, розпочалися тренування з пошуку людей у ​​завалах та лісі» - ділиться Ольга.

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" на фоні скандалу звернувся до українців.

Також повідомлялося, що Сумська у спортивному костюмі підкорила молодою зовнішністю поряд із Борисюком.

Крім того, Politeka.net писала, що Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у Росії і мовчить про те, що відбувається.