Украинская актриса Ольга Сумская в изящных нарядах показала, как можно всегда быть стильной.

Знаменитая актриса Ольга Сумская представила несколько интересных кадров с обновленными образами и привлекла внимание. Так, артистка продолжает поражать нарядами и радовать стилем в свои 56 лет.

По-прежнему Ольге часто пишут: она выглядит моложе своих лет, именно так, как и может выглядеть каждая женщина, что не забывает об уходе за собой. Причем, по словам Сумской, она не готова к уколам красоты и пластики, поэтому предпочитает заботиться о себе доступными средствами и изредка даже простыми домашними масками.

В изящных нарядах на сцене и удобных костюмах после выступлений Сумская по-прежнему выглядит свежо.

«Спасибо за теплый прием!» - поделилась Сумская под кадрами после выступления.

Ранее Ольга обсудила маленьких помощников спасателей.

«Этот рассказ о четырехлапых героях нашего часа, о коргах Элтона Elton Helen's Yard, бельгийской овчарке Шаре Lava Helen's Yard и об их владелице. Маше было 14 лет, когда у нее появился корг Элтон. С первых дней она начала заниматься в Павлоградском кинологическом клубе "Антарес", а затем, когда Элтону исполнилось 14 месяцев, начались тренировки по поиску людей в завалах и лесу» - делится Ольга.

Напомним, звезда "Квартал 95" на фоне скандала обратился к украинцам.

Также сообщалось, что Сумская в спортивном костюме покорила молодой внешностью рядом с Борисюком.

Кроме того, Politeka.net писала, что Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в России и молчит о происходящем.