Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з двома дітьми до Нідерландів, часто ділиться у своєму Instagram новинами про своє життя. На цей раз артистка виклала дивне рілс-відео, на якому постала повністю оголеною у ванній і таким чином представила нову пісню українською мовою.

У новому відео Слава знята у ванні з водою та піною, а навколо видно свічки, що горять. Ролик змонтований таким чином, що подекуди виглядає дивно і навіть моторошно, як у фільмах жахів. Особливо у змішані почуття викликають кадри, де співачки пірнає під воду, і де її потекла туш.

У підписі до публікації Камінська нічого не написала, зате шанувальники не пройшли повз неї і відразу почали коментувати її нове відео та пісню:

"Гарно".

"Наскільки ви еротичні, Слава".

"Се*суально, красиво. Але коли ти почнеш одягатися назад? Я маю на увазі всіх артистів, тому що знімати вже нема чого".

"Неймовірно, вогонь".

"Це просто вау".

"Нічого так, піде для Роттердама.

"Вогонь".

"Гаряча".

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