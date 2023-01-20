Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны выехала с двумя детьми в Нидерланды, часто делится в своем Instagram новостями о своей жизни. В этот раз артистка выложила странное рилс-видео, на котором предстала полностью обнаженной в ванной и таким образом представила новую песню на украинском языке.

В новом видео Слава снята в ванне с водой и пеной, а вокруг видно горящие свечи. Ролик смонтирован таким образом, что местами выглядит странно и даже жутко, как в фильмах ужасов. Особенно в смешанные чувства вызывают кадры, где певицы ныряет под воду, и где у ее потекла туш.

В подписи к публикации Каминская ничего не написала, зато поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать ее новое видео и песню:

"Красиво".

"Насколько вы эротичны, Слава".

"Се*суально, красиво. Но когда ты начнешь одеваться назад? Я имею в виду всех артистов, потому что снимать уже нечего".

"Невероятно, огонь".

"Это просто вау".

"Ничего так, пойдет для Роттердама".

"Огонь".

"Горячая".

Напомним, "Папа, а когда закончится война?": Решетник задел за живое миллионы украинцев с детьми.

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