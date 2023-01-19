Популярний шеф-кухар, ресторатор та блогер колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, який багато років був головним суддею шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав відео та поділився рецептом приготування особливої котлети по-київськи.
"Що може бути смачніше, ніж соковита котлета по-київськи? Пропоную спробувати особливий та незвичайний рецепт, який ми приготували для вас!", - написав Ектор.
Складові:
- Курячий фарш – 1 шт.
- сіль
- Моцарела - 100 г
- В'ялені томати – 50 г
- Базилік – 10 г
- Яйця – 2 шт.
- Картопля – 300 г
- Вершкове масло – 50 г
- Молоко – 50 мл
- Панірувальні сухарі
- Соняшникова олія
"Коли вкладаєш у страву всю свою душу і любов, часу на постійне прибирання та обережне приготування не залишається. На щастя, мій маленький помічник, робот-пилосос, не підкачав і допоміг швидко прибрати розсипані по кухні панірувальні сухарі та борошно. З вологим прибиранням він він. справляється теж на відмінно. А який варіант котлети по-київськи більше до вподоби вам – класичний чи з моцарелою, базиліком та томатами?", - підсумував Хіменес-Браво.
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