Популярний шеф-кухар, ресторатор та блогер колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, який багато років був головним суддею шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав відео та поділився рецептом приготування особливої ​​котлети по-київськи.

"Що може бути смачніше, ніж соковита котлета по-київськи? Пропоную спробувати особливий та незвичайний рецепт, який ми приготували для вас!", - написав Ектор.

Складові:

Курячий фарш – 1 шт.

сіль

Моцарела - 100 г

В'ялені томати – 50 г

Базилік – 10 г

Яйця – 2 шт.

Картопля – 300 г

Вершкове масло – 50 г

Молоко – 50 мл

Панірувальні сухарі

Соняшникова олія

"Коли вкладаєш у страву всю свою душу і любов, часу на постійне прибирання та обережне приготування не залишається. На щастя, мій маленький помічник, робот-пилосос, не підкачав і допоміг швидко прибрати розсипані по кухні панірувальні сухарі та борошно. З вологим прибиранням він він. справляється теж на відмінно. А який варіант котлети по-київськи більше до вподоби вам – класичний чи з моцарелою, базиліком та томатами?", - підсумував Хіменес-Браво.

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