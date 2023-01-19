Популярний шеф-кухар, ресторатор та блогер колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, який багато років був головним суддею шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав відео та поділився рецептом приготування особливої ​​котлети по-київськи.

"Що може бути смачніше, ніж соковита котлета по-київськи? Пропоную спробувати особливий та незвичайний рецепт, який ми приготували для вас!", - написав Ектор.

Складові:

  • Курячий фарш – 1 шт.
  • сіль
  • Моцарела - 100 г
  • В'ялені томати – 50 г
  • Базилік – 10 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Картопля – 300 г
  • Вершкове масло – 50 г
  • Молоко – 50 мл
  • Панірувальні сухарі
  • Соняшникова олія

"Коли вкладаєш у страву всю свою душу і любов, часу на постійне прибирання та обережне приготування не залишається. На щастя, мій маленький помічник, робот-пилосос, не підкачав і допоміг швидко прибрати розсипані по кухні панірувальні сухарі та борошно. З вологим прибиранням він він. справляється теж на відмінно. А який варіант котлети по-київськи більше до вподоби вам – класичний чи з моцарелою, базиліком та томатами?", - підсумував Хіменес-Браво.

Популярні новини зараз

"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці

Чотири лікарі потрапили під суд після того, як зупинилося серце депутатки: у прокуратурі розповіли про процес

Чутно крики, все у вогні: з'явилися кадри з місця падіння гвинтокрила під Києвом

"Квіти не прийняла": на прощанні з російською актрисою помітили поганий знак

"Мені за українців соромно": лідер "Воплі Відоплясова" Скрипка здивував новою різкою заявою
Показати ще

Нагадаємо, "Вже вдруге": Полякова розкрила правду про свій ефір, який блокують.

Як повідомляла Politeka, "Слова, які вразили мене": Гвоздьова з "Танців з зірками" здивувала несподіваним одкровенням.

Також Politeka писала, що "Я особисто буду...": Огневич показала, як розбирала завали після прильоту в Києві та звернулася до українців.