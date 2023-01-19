Популярний український телеведучий Григорій Решетник, який багато років працює на телебаченні та вів проекти "Холостяк" та "Холостяка", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав нову посаду, в якій торкнувся хворої теми для мільйонів українців.

Як видно, Григорій, який є батьком трьох синів, опублікував чорну картинку з написом: "І питання від дітей: "Тату, а коли закінчиться війна?". Як ви зараз відповідаєте?".

Схоже, ця тема торкнулася багатьох українців, у коментарях люди почали розповідати свої історії, відповідаючи на це запитання:

"Що все має початок і кінець, треба ще трохи потерпіти. І буде Перемога та Світ. І ми поїдемо додому, хоча сумніваюся, що наш будинок в окупації ще цілий".

"Мої вже не малі, молодшої 14 років. Після Дніпра сказала - це ж виходить, що немає жодного значення виходимо ми в коридор або спускаємось у притулок".

"Коли моя маленька сестричка та мама побачать мене вдома, тоді буде перемога, бо я заради них зараз на Передовій".

"Моя дочка, якій зараз 4.5 роки постійно каже: "Я хочу народитися знову, щоб не було війни, і щоб ми повернулися додому".

"Тоді коли останній окупант покине Україну. Як саме покине – не уточнюю".

"Коли ми переможемо - тоді й закінчиться".

"Моїх знайомих дочка (6 років) весь час каже, що зателефонує Зеленському і запитає, коли закінчиться війна, бо вже ця росія її повністю дістала".

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