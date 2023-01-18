Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з двома дітьми до Нідерландів, часто ділиться у своєму Instagram новинами про своє життя. Цього разу артистка виклала цілу серію знімків із незвичайної фотосесії, на яких постала у вельми провокативному образі.

Як видно, на нових фотографіях Слава знята в різних локаціях, вона змінила кілька образів, а на одному з кадрів вона показала в об'єктив непристойний жест із середнім пальцем. А на деяких знімках зірка позує у светрах з лайливими написами англійською, які адресовані путіну.

У підписі до публікації Камінська нічого не написала, натомість шанувальники відразу почали коментувати її нову фотосесію, засипаючи компліментами:

"Мені потрібний цей светр".

"Бунтарка! Люблю".

"Так і є"

"Красуня".

"Я б не змогла на себе його прізвище одягнути"

"Хіт продажів"

"Красива".

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