Українська співачка Оля Цибульська кілька років тому майже назавжди втратила свій автомобіль, але його повернули. Через чотири роки вона знову прийшла до поліції.

Українська співачка Оля Цибульська, у якої чотири роки тому викрадала авто, змушена була знову звернутися до поліції. Тоді її машину вкрали у Києві за допомогою трекера, проте за кілька тижнів його щасливо повернули.

Причину того, чому знаменитість знову звернулася до поліції, артистка озвучила у своїх «Інстаграм-Сторіз».

У травні 2019 року Оля Цибульська повідомила про викрадення авто у своїх соцмережах та просила всіх писати у приватні повідомлення, хтось про це знає.

Всього за 2 тижні вона вже сиділа у своєму салоні і дякувала поліції, рідним та друзям, що автомобіль вдалося знайти, як і все, що залишилося на ньому – концертні костюми та іграшки сина.

Хоча тоді машину артистки знайшли, виконавицю й досі зупиняються поліцейські. Як виявилося, авто Олі Цибульської просто не зняли з розшуку, і вона змушена була знову звернутися до поліції.

"Я була в поліції, написала заяву, щоб мою машину перестали шукати. Я сподіваюся, що на цьому мої зупинки на дорозі з мигалками закінчено", – поділилася співачка Оля Цибульська.

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