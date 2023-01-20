Украинская певица Оля Цыбульская несколько лет назад чуть ли не навсегда потеряла свой автомобиль, но его вернули. Спустя четыре года она снова пришла в полицию.

Украинская певица Оля Цибульская, у которой четыре года назад угоняли авто, вынуждена была снова обратиться в полицию. Тогда ее машину украли в Киеве с помощью трекера, однако через несколько недель его счастливо вернули.

Причину того, почему знаменитость снова обратилась в полицию, артистка озвучила в своих Инстаграм-Сториз.

В мае 2019 года Оля Цибульская сообщила о угоне авто в своих соцсетях и просила всех писать в частные сообщения, кто-то об этом знает.

Всего за 2 недели она уже сидела в своем салоне и благодарила полицию, родных и друзей, что автомобиль удалось найти, как и все, что осталось на нем – концертные костюмы и игрушки сына.

Хотя тогда машину артистки нашли, исполнительницу до сих пор останавливаются полицейские. Как оказалось, авто Оли Цыбульской просто не сняли с розыска и она вынуждена была снова обратиться в полицию.

"Я была в полиции, написала заявление, чтобы мою машину перестали искать. Я надеюсь, что на этом мои остановки на дороге с мигалками окончены", – поделилась украинская певица Оля Цыбульская.

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