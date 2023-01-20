Украинская певица Оля Цибульская, у которой четыре года назад угоняли авто, вынуждена была снова обратиться в полицию. Тогда ее машину украли в Киеве с помощью трекера, однако через несколько недель его счастливо вернули.
Причину того, почему знаменитость снова обратилась в полицию, артистка озвучила в своих Инстаграм-Сториз.
В мае 2019 года Оля Цибульская сообщила о угоне авто в своих соцсетях и просила всех писать в частные сообщения, кто-то об этом знает.
Всего за 2 недели она уже сидела в своем салоне и благодарила полицию, родных и друзей, что автомобиль удалось найти, как и все, что осталось на нем – концертные костюмы и игрушки сына.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
"Затряслись окна в домах": выяснилась позорная причина сильного "взрыва" в Беларуси
"Бог шельму метит": сильный пожар вспыхнул на территории храма в Москве
"Сделал три круга": момент перед трагедией в Броварах попал на видео, растет количество жертв
"Мне за украинцев стыдно": лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка удивил новым резким заявлением
Хотя тогда машину артистки нашли, исполнительницу до сих пор останавливаются полицейские. Как оказалось, авто Оли Цыбульской просто не сняли с розыска и она вынуждена была снова обратиться в полицию.
"Я была в полиции, написала заявление, чтобы мою машину перестали искать. Я надеюсь, что на этом мои остановки на дороге с мигалками окончены", – поделилась украинская певица Оля Цыбульская.
Напомним, певица Оля Цибульская рассказала, почему отважилась показать мужа впервые за 20 лет, фото.
Как Politeka сообщала, муж певицы Оли Цибульской заговорил о ее отношениях с Дзидзьо.
Также Politeka писала, певица Оля Цибульская впервые показала мужа и рассекретила его имя.