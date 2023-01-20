Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздєва, яка має власну школу танців і разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціям на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася відео, в якому показала свою неймовірну пластику та грацію.

Як видно, на чорно-білих кадрах Ілона з'явилася в тонкій шовковій сукні, під якою немає білизни. Це вбрання лише підкреслило її струнку фігуру та підтягнуте тіло. Волосся танцівниці розпущене та недбало укладене, а на обличчі мінімум макіяжу. Вона сидить на стільчику біля вікна і спокусливо витягується, купаючись у сонячних променях.

У підписі до публікації Гвоздєва написала: "Ніхто не зможе вимкнути світло всередині тебе". А у ролику ці слова звучать ще й у супроводі музики. Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію артистки, засинаючи її компліментами та лайками.

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