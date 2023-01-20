Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая имеет собственную школу танцев и вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациям на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась видео, в котором показала свою невероятную пластику и грацию.

Как видно, на черно-белых кадрах Илона появилась в тонком шелковом платье, под которым нет белья. Этот наряд только подчеркнул ее стройную фигуру и подтянутое тело. Волосы танцовщицы распущены и небрежно уложены, а на лице минимум макияжа. Она сидит на стульчике у окна и соблазнительно вытягивается, купаясь в солнечных лучах.

В подписи к публикации Гвоздева написала: "Никто не сможет выключить свет внутри тебя". А в ролике эти слова звучат еще и в сопровождении музыки. Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки, засыпая ее комплиментами и лайками.

Напомним, "Папа, а когда закончится война?": Решетник задел за живое миллионы украинцев с детьми.

Как сообщала Politeka, Особенная котлета по-киевски: Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал новым рецептом любимого блюда.

Также Politeka писала, что "Бунтарка": Каминская из "НеАнгелов" взбудоражила новой фотосессий с неприличными жестами.