Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків і пішла до його найкращого друга Михайла Кацуріна, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кілька відео, на яких показала, як новий коханий допомагає їй із роботою над піснями та поділилася успіхом нової україномовної пісні.

Так, на відео можна побачити Надю та Кацуріна у домашній обстановці, вони виглядають закоханими та багато посміхаються. У світлій кімнаті видно багато музичного обладнання і стіну з дзеркала. Схоже, Мишко допомагає Наді працювати над її піснями, він сидить за ноутбуком, до якого підключені різні прилади та інструменти та зосереджено щось робить.

У підписі до публікації Дорофєєва розповіла, що її трек "Щоб не було" зібрав вже понад 5 мільйонів переглядів: "5 000 000 "Щоб не було". Мрію, щоб мої треки хоч трохи були втіхою в такі складні часи".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Якщо відверто, то тисяч 100 – це мої".

"Коли реліз нового треку?"

"Трек не перестаю слухати!".

"Ця пісня неймовірна".

"Коли нова пісня?"

"Найкращі кадри".

"Надя, це не пісня – це просто пожежа".

"Єдина пісня, яка допомагає мені пережити важкі часи".

"На вас так приємно дивитися. Ви так підходите один одному, як пазл зійшовся. Прямо в саме серце".

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