Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений и ушла к его лучшему другу Мише Кацурину, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила несколько видео, на которых показала, как новый возлюбленный помогает ей с работой над песнями и поделилась успехом новой украиноязычной песни.

Так, на видео можно увидеть Надю и Кацурина в домашней обстановке, они выглядят влюбленными и много улыбаются. В светлой комнате видно много всякого музыкального оборудования и стену из зеркала. Похоже, Миша помогает Наде работать над ее песнями, он сидит за ноутбуком, к которому подключены разные приборы и инструменты и сосредоточенно что-то делает.

В подписи к публикации Дорофеева рассказала, что ее трек "Щоб не було" собрал уже более 5 миллионов просмотров: "5 000 000 "Щоб не було". Мечтаю, чтобы мои треки хоть немного были утешением в такие сложные времена".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Если откровенно, то тысяч 100 – это мои".

"Когда релиз нового трека?".

"Трек не перестаю слушать!".

"Эта песня невероятная".

"Когда новая песня?".

"Лучшие кадры".

"Надя, это не песня – это просто пожар".

"Единственная песня, которая помогает мне пережить трудные времена".

"На вас так приятно смотреть. Вы так подходите друг другу, как пазл сошелся. Прям в самое сердечко".

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