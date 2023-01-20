Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала фото у незвичайному образі, а у підписі до нього розповіла, як допомагає своїй психіці справлятися зі стресом та переживаннями.

Так, Наталка запитала у шанувальників, що допомагає їм справлятися, і що найбільше турбує. Також вона наголосила, що зараз такий час, коли особливо потрібно триматися разом, вірити у краще та діяти на благо нашій країні. За словами актриси, принцип виживання полягає в тому, щоб вистояти.

У підписі до публікації Денисенко також розповіла, що допомагає триматись їй самій:

"Події останніх днів просто забирають землю з під ніг. Чесно, мені дуже важко це все переносити, тому я і пишу цей допис, нагадати собі і всім вам, що нам треба витягати себе з дна, і допомагати вилізти іншим… Кровожерлива росія не зупиниться, тому ми маємо бути сильними, діяти!

Отже, що допомагає мені:

1. Спілкування (проговорити це все з близькими і незнайомими, зокрема з вами дорогі підписники!).



2. Допомога (донати, збори, репости - це те що дає розуміння реальних дій, що особисто ти береш участь в добрій справі, бо разом ми є сила!).



3. Спорт або монотонні дії (будь яка робота, прання, читання, фізичні заняття, фільми і музика, це те що може переключити психіку і хоч якось розгрузити)".

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