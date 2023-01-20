Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила фото в необычном образе, а в подписи к нему рассказала, как помогает своей психике справляться со стрессом и переживаниями.

Так, Наталка спросила у поклонников, что помогает справляться им, и что больше всего тревожит. Также она подчеркнула, что сейчас такое время, когда особенно нужно держаться вместе, верить в лучшее и действовать во благо нашей стране. По словам актрисы, принцип выживания состоит в том, чтобы выстоять.

В подписи к публикации Денисенко также рассказала, что помогает держаться ей самой:

"События последних дней просто уносят землю из-под ног. Честно, мне очень тяжело это все переносить, поэтому я и пишу это сообщение, напомнить себе и всем вам, что нам нужно вытаскивать себя со дна, и помогать вылезти другим… Кровожадная россия не остановится, поэтому мы должны быть сильными, действовать!

Итак, что помогает мне:

1. Общение (проговорить это все с близкими и незнакомыми, в том числе с вами дорогие подписчики!).

2. Помощь (донаты, собрания, репосты – это то, что дает понимание реальных действий, что лично ты участвуешь в хорошем деле, ибо вместе мы есть сила!).

3. Спорт или монотонные действия (любая работа, стирка, чтение, физические занятия, фильмы и музыка, это то, что может переключить психику и хоть как-то разгрузить)".

Напомним, "Папа, а когда закончится война?": Решетник задел за живое миллионы украинцев с детьми.

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