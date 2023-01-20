Популярна українська співачка Злата Огневич вирішила показати добірку непростих кадрів, які дізнаються усі українці. Обстріли, вибухи, масові ракетні удари – все це мешкають українці чи не щодня.
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«Кожна подібна новина паралізує. 😭💔 Потім знову і знову… Тримайся, моя рідна ❤️🩹🇺🇦
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У мережі висловлюють свою думку:
«Україна сильна! Вона встоїть та переможе! 💛💙🕊; Як це боляче, ти не можеш нормально жити у таких реаліях, постійний страх та хвилювання;
На жаль, Херсон щодня під постійними обстрілами; Як же боляче 🙏🏻; Просто жах, стільки трагедій, стільки горя 😢; І все це за днів святих. Ось така, побожна, росія. Вбивати і говорити, що вони вірять у Бога».
Також Злата звернула увагу на події після ракетного удару по дому у Дніпрі.
«Ворог підступний, ненажерливий. І, на превеликий жаль, у великій кількості. Пам'ятаємо про це та продовжуємо боротьбу! У мене розривається серце за кожне зруйноване місто, кожну скалічену долю. Але я вірю у краще, і наших воїнів. Переможемо!
Я люблю вас усім серцем! Те, що ми робимо зараз, справжнє диво, дякую!» – пише Злата.
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