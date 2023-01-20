Известная певица Злата Огневич показала топ самых сложных моментов для украинцев за последнее время.

Популярная украинская певица Злата Огневич решила показать подборку непростых кадров, которые узнают все украинцы. Обстрелы, взрывы, массовые ракетные удары - все это проживают украинцы едва ли не каждый день.

«Каждая подобная новость парализует. 😭💔 Потом снова и снова… Держись, моя родная ❤️‍🩹🇺🇦

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В сети выражают свое мнение:

«Украина сильная! Она устоит и победит! 💛💙🕊; Как это больно, ты не можешь нормально жить в таких реалиях, постоянный страх и волнение;

К сожалению, Херсон каждый день под постоянными обстрелами; Как же больно 🙏🏻;Просто ужас, столько трагедий, столько горя 😢; И все это во дни святых. Вот такая, набожная, россия. Убивать и говорить, что они верят в Бога».

Также Злата обратила внимание на события после ракетного удара по дому в Днепре.

«Враг коварный, прожорливый. И, к большому сожалению, в большом количестве. Помним об этом и продолжаем борьбу! У меня разрывается сердце за каждый разрушенный город, каждую искалеченную судьбу. Но я верю в лучшее, и наших воинов. Победим!

Я вас люблю всем сердцем! То, что мы делаем сейчас, настоящее чудо, спасибо!» - пишет Злата.

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