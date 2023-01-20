Популярная украинская певица Злата Огневич решила показать подборку непростых кадров, которые узнают все украинцы. Обстрелы, взрывы, массовые ракетные удары - все это проживают украинцы едва ли не каждый день.
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«Каждая подобная новость парализует. 😭💔 Потом снова и снова… Держись, моя родная ❤️🩹🇺🇦
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В сети выражают свое мнение:
«Украина сильная! Она устоит и победит! 💛💙🕊; Как это больно, ты не можешь нормально жить в таких реалиях, постоянный страх и волнение;
К сожалению, Херсон каждый день под постоянными обстрелами; Как же больно 🙏🏻;Просто ужас, столько трагедий, столько горя 😢; И все это во дни святых. Вот такая, набожная, россия. Убивать и говорить, что они верят в Бога».
Также Злата обратила внимание на события после ракетного удара по дому в Днепре.
«Враг коварный, прожорливый. И, к большому сожалению, в большом количестве. Помним об этом и продолжаем борьбу! У меня разрывается сердце за каждый разрушенный город, каждую искалеченную судьбу. Но я верю в лучшее, и наших воинов. Победим!
Я вас люблю всем сердцем! То, что мы делаем сейчас, настоящее чудо, спасибо!» - пишет Злата.
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