Телеведуча Марічка Падалко розповіла на своїй сторінці в Інстаграм про те, що Україна отримала безпрецедентну допомогу своїх союзників, які підписали «Таллінську декларацію», в якій, зокрема, зобов'язалися «надавати бойові танки, важку артилерію, засоби ППО, боєприпаси та бойові машини піхоти».

Також відомо, що Європарламент сьогодні ухвалив резолюцію на підтримку створення міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності всіх, хто винен в агресії проти України.

Обговорити створення трибуналу для Росії та конфіскацію активів росіян до Києва приїхав Голова Єврокомісії Шарль Мішель. Його зустрічі з нашим прем'єром Шмигалем останнім часом крім предметних розмов перетворюються на фото- та відео-ребуси, коли потрібно вгадувати, хто є хто (відео 2)

Сербія надасть Україні енергетичне обладнання у рамках підтримки української енергосистеми

У Грузії попрощалися з Вахтангом Кікабідзе - актором та співаком. Його труна була накрита грузинським та українським прапором, а церемонію прощання відвідав міністр культури України (фото 4)

«Приємно, що і ми світу за таких складних для України часів можемо бути чимось корисними. Київ поділився з Таллінном українським додатком «Дія». В Естонії найближчим часом запустять свою програму «Країна в смартфоні» (відео 5). Ця країна пожертвувала Україні більше військової допомоги щодо свого ВВП», - поділилася Падалко.

Також вчора повідомлялося, що зараз у нас найтепліший початок року за останні 143 роки (фото 6).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.