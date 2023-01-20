Телеведущая Маричка Падалко рассказала на своей странице в Инстаграм что, Украина получила беспрецедентную помощь своих союзников, подписавших «Таллинскую декларацию», в которой, в частности, обязались «предоставлять боевые танки, тяжелую артиллерию, средства ПВО, боеприпасы и боевые машины пехоты».

Также известно, что Европарламент сегодня принял резолюцию в поддержку создания международного трибунала для привлечения к ответственности всех, кто виноват в агрессии против Украины

Обсудить создание трибунала для России и конфискацию активов россиян в Киев приехал Глава Еврокомиссии Шарль Мишель. Его встречи с нашим премьером Шмыгалем в последнее время кроме предметных разговоров превращаются в фото- и видео-ребусы, когда нужно угадывать, кто есть кто (видео 2)

Сербия предоставит Украине энергетическое оборудование в рамках поддержки украинской энергосистемы

В Грузии простились с Вахтангом Кикабидзе - актером и певцом. Его гроб был накрыт грузинским и украинским флагом, а церемонию прощания посетил министр культуры Украины (фото 4)

«Приятно, что и мы в такие сложные для Украины времена можем быть чем-нибудь полезными. Киев поделился с Таллином украинским приложением «Дія». В Эстонии в ближайшее время запустят свое приложение «Страна в смартфоне» (видео 5). Эта страна пожертвовала Украине больше военной помощи в отношении своего ВВП» - поделилась Падалко.

Также вчера сообщалось, что на данный момент у нас самое теплое начало года за последние 143 года (фото 6).

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.