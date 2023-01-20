Телеведущая Маричка Падалко рассказала на своей странице в Инстаграм что, Украина получила беспрецедентную помощь своих союзников, подписавших «Таллинскую декларацию», в которой, в частности, обязались «предоставлять боевые танки, тяжелую артиллерию, средства ПВО, боеприпасы и боевые машины пехоты».
Также известно, что Европарламент сегодня принял резолюцию в поддержку создания международного трибунала для привлечения к ответственности всех, кто виноват в агрессии против Украины
Обсудить создание трибунала для России и конфискацию активов россиян в Киев приехал Глава Еврокомиссии Шарль Мишель. Его встречи с нашим премьером Шмыгалем в последнее время кроме предметных разговоров превращаются в фото- и видео-ребусы, когда нужно угадывать, кто есть кто (видео 2)
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«Приятно, что и мы в такие сложные для Украины времена можем быть чем-нибудь полезными. Киев поделился с Таллином украинским приложением «Дія». В Эстонии в ближайшее время запустят свое приложение «Страна в смартфоне» (видео 5). Эта страна пожертвовала Украине больше военной помощи в отношении своего ВВП» - поделилась Падалко.
Также вчера сообщалось, что на данный момент у нас самое теплое начало года за последние 143 года (фото 6).
Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.
Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.
Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.