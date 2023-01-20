Катерина Репяхова показала в Інстаграм цього разу, як сумує за частими гастролями з чоловіком, адже раніше багато часу проводили в дорозі. Дівчина опублікувала добірку щасливих кадрів.

«Почався наш тур. 8 міст, 12 осіб на виїзді. Ми з Вікою дистанційно 😇. Не можу вам передати, яка в мене ностальгія. До ковіда у нас із ВП було дуже активне, гастрольне життя.

Але ви цього не бачили, тоді я ще не була блогером) Я знаю у вічі місто Маріуполь, Бахмут, Краматорськ, Ізюм і навіть Чорнобаївку. Так! Ми їздили навіть маленькими селами, туди куди ніколи не приїжджали артисти, і ніколи не соромилися цього.

Багато думок, багато спогадів… Повертаюся нині, хочу побажати цьому туру багато глядачів, адже ми збираємо гроші для підтримки ЗСУ 🙏🏼» – висловилася Катерина.

Раніше Репяхова вирішила влаштувати публічні розбірки після того, як одна з рекламних замовників залишилася незадоволеною її роботою. Більше того, Репяхова заявила, що не віддаватиме грошей через провальну рекламу.

«Дівчатка, сьогодні я робила рекламу на марафон здійснення бажань. Так ось, охорона скасування! Панна Ірина виявилася неадекватною жінкою, мені моя аудиторія дорожча» - заявила Репяхова.

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