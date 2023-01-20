Супруга Виктора Павлика решила рассказать, как раньше проводила время с супругом вне камер.

Катерина Репяхова показала в Инстаграм в этот раз, как тоскует по частым гастролям с мужем, ведь ранее они много времени проводили в дороге. Девушка опубликовала подборку счастливых кадров.

«Начался наш тур. 8 городов,12 человек на выезде. Мы с Викой дистанционно 😇. Не могу вам передать, какая ностальгия у меня. До ковида у нас с ВП была очень активная, гастрольная жизнь.

Но вы этого не видели, тогда я еще не была блогером) Я знаю в глаза город Мариуполь, Бахмут, Краматорск, Изюм и даже Чернобаевку. Да! Мы ездили даже по маленьким селам, туда куда никогда не приезжали артисты, и никогда не стыдились этого.

Много мыслей, много воспоминаний… Возвращаюсь в настоящее время, хочу пожелать этому туру много зрителей, ведь мы собираем деньги для поддержки ЗСУ 🙏🏼» - высказалась Катерина.

Ранее Репяхова решила устроить публичные разборки, после того, как одна из рекламных заказчиков осталась недовольной ее работой. Более того, Репяхова заявила, что не будет отдавать деньги из-за провальной рекламы.

«Девочки, сегодня я делала рекламу на марафон исполнения желаний. Так вот, охрана отмена! Панна Ирина оказалась неадекватной женщиной, мне моя аудитория дороже» - заявила Репяхова.

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