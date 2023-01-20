Популярна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка мешкає за кордоном, звернулася до українців та показала диво.

Іванна в останньому сезоні шоу "Танці зі зірками", як відомо, замінила Тіну Кароль, тоді як багато хто її критикував через це і постійно нагадував, що вона вийшла заміж за свого коханого-бізнесмена на ім'я Алмаз.

Незважаючи на критику, дівчина отримала багато позитивних слів на свою адресу, отримала багато відгуків і продовжує спілкуватися з шанувальниками.

«Це диво, до нас у місто прийшла справжня зима, це дуже рідко буває. Друзі, вітаю вас зі святом Водохреща! Христос Хреститься у великій річці Йордан, нехай свята водохресна вода змиє з нас усе погане. З нас, із нашої країни.

Хай змиє найголовнішого огидного нашого ворога. А перемога буде за нами! – поділилася Онуфрійчук.

Раніше Онуфрійчук показала кадри розбору завалів на місці зруйнованої російською ракетою дев'ятиповерхівки у Дніпрі.

"Відчуття, що ти не один. Єдність. Ось те, що допомагає триматися українцям зараз?" Ці дні дуже боляче читати новини. приїхали допомагати ДСНС з пошуками зниклих і з розбором завалів", - пише ведуча.

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