Иванна в последнем сезоне шоу "Танці з зірками", как известно, заменила Тину Кароль, в то время как многие ее критиковали из-за этого и постоянно напоминали, что она вышла замуж за своего любимого-бизнесмена по имени Алмаз.

Несмотря на критику, девушка получила много и положительных слов в свой адрес, получила много откликов и продолжает общаться с поклонниками.

«Это чудо, к нам в город пришла настоящая зима, это редко очень бывает. Друзья, поздравляю вас с праздником Крещения! Христос Крестится в великой речке Иордан, пусть святая крещенская вода смоет с нас все плохое. С нас, с нашей страны.

Пусть смоет самого главного та самого мерзкого нашего врага. А победа будет за нами!» - поделилась Онуфрийчук.

Ранее Онуфрийчук показала кадры разбора завалов на месте разрушенной российской ракетой девятиэтажки в Днепре.

"Ощущение, что ты не один. Единство. Вот то, что помогает держаться украинцам сейчас❤️‍🩹 Эти дни очень больно читать новости. Фото и истории с Днепра словно разрывают и без того кровоточащую рану. С обычными днепрянами, которые в тот страшный вечер приехали помогать ГСЧС с поисками пропавших и с разбором завалов", — пишет ведущая.

Напомним, София Ротару с сыном прервали молчание и сообщили о трагедии.

Как сообщала Politeka, Анатолий Анатолич показал, как цинично в финале "Мисс Вселенная" вышла россиянка.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина научила, как правильно ругаться на украинском, чтобы не забанили.