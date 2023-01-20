Так, 28-річна американка Р'Боні Габріель постала перед публікою у болотно-зеленому пальті з хутром та поясом, пише Politeka.net.

Довге волосся «Міс Всесвіт-2022» зібрала в тугий хвіст, а образ доповнила білими ботфортами на підборах.

Як подіум Р'Боні Габріель обрала ескалатор торгового центру.

"Дуже красива", - коментують образ Р'Боні Габріель.

Дехто ж порівняв колір пальта із сукнею іншої учасниці конкурсу «Міс Всесвіт-2022»: «Він натхненний справжньою королевою та переможницею конкурсу Міс Всесвіт 2022».

Нагадаємо, Р'Боні Габріель продовжують хейтити за те, що вона нібито нечесно виграла на конкурсі. Американку атакували фанати інших двох красунь – з Венесуели та Домініканської Республіки.

Також нагадаємо, що друге місце (перша віце-міс) дісталося представниці Венесуели Аманді Дудамель, а третє місце посіла Андреїна Мартінес Фуньє з Домініканської Республіки.

Р'Боні Габріель - модель і дизайнер (екологічна лінія одягу R'Bonney Nola) з Х'юстона, штат Техас і перша американка філіппінського походження, яка виграла титул Міс США.

Представниця України Вікторія Апанасенко не пройшла у ТОП-16 конкурсу, але змусила весь світ говорити про своє вбрання «Воїна світла».

Також повідомлялося, що Апанасенко згадала брудні провокації росіянки на "Міс Всесвіт".

Крім того, Politeka.net писала, що Апанасенко здобула несподівану нагороду.