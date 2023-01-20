На цей раз шеф-кухар вирішив поговорити про не настільки корисну, але дуже смачну їжу. За словами Ектора Хіменес-Браво, він правда куштував шкідливу вуличну їжу і навіть не раз. А ще він знає, де її продають і дуже смачну.
На цей раз мова зайшла про шаурму:
«Ектор, а ви їли шаурму колись? Дуже хотілося б рецепт шаурми від Ектора» - запитали у мережі.
На що шеф-кухар відповів: А як ви думаєте? Жити в Україні і жодного разу не спробувати шаурму – чи це можливо? Звичайно, я їв шаурму і знаю місце, де її смачно готують. В Ірпені є класне місце, надзвичайно смачна шаурма.
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
Українців можуть позбавити спадщини: стало відомо, хто у групі ризику
"Цей народ перемогти не можна": дивовижну знахідку виявили серед руїн будинку у Дніпрі
Кароль опублікувала важкий кадр із Денисом Монастирським, залишилося на згадку: "Неможливо повірити"
"Рятує свою душу": москвичка стала навколішки перед пам'ятником Лесі Українці
У Колумбії такого фаст-фуду немає, але є Емпанада – це такі смачні та маленькі чебуреки», - розповів Ектор.
Ектор також радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав відео та поділився рецептом приготування особливої котлети по-київськи.
"Що може бути смачніше, ніж соковита котлета по-київськи? Пропоную спробувати особливий та незвичайний рецепт, який ми приготували для вас!", - написав Ектор.
Нагадаємо, "Вже вдруге": Полякова розкрила правду про свій ефір, який блокують.
Як повідомляла Politeka, "Слова, які вразили мене": Гвоздьова з "Танців з зірками" здивувала несподіваним одкровенням.
Також Politeka писала, що "Я особисто буду...": Огневич показала, як розбирала завали після прильоту в Києві та звернулася до українців.