Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, суддя "Майстер Шеф" розповів про те, якою шкідливою їжею іноді себе балує.

На цей раз шеф-кухар вирішив поговорити про не настільки корисну, але дуже смачну їжу. За словами Ектора Хіменес-Браво, він правда куштував шкідливу вуличну їжу і навіть не раз. А ще він знає, де її продають і дуже смачну.

На цей раз мова зайшла про шаурму:

«Ектор, а ви їли шаурму колись? Дуже хотілося б рецепт шаурми від Ектора» - запитали у мережі.

На що шеф-кухар відповів: А як ви думаєте? Жити в Україні і жодного разу не спробувати шаурму – чи це можливо? Звичайно, я їв шаурму і знаю місце, де її смачно готують. В Ірпені є класне місце, надзвичайно смачна шаурма.

У Колумбії такого фаст-фуду немає, але є Емпанада – це такі смачні та маленькі чебуреки», - розповів Ектор.

Ектор також радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав відео та поділився рецептом приготування особливої ​​котлети по-київськи.

"Що може бути смачніше, ніж соковита котлета по-київськи? Пропоную спробувати особливий та незвичайний рецепт, який ми приготували для вас!", - написав Ектор.

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