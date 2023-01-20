В этот раз шеф-повар решил поговорить о не столь полезной, но весьма вкусной пище. По словам Эктора Хименес-Браво, он правда пробовал вредную уличную еду и даже не раз. А еще он знает, где ее продают и весьма вкусную.
В этот раз речь зашла о шаурме:
«Эктор, а вы ели шаурму когда-нибудь? Очень хотелось бы рецепт шаурмы от Эктора» - спросили в сети.
На что шеф-повар ответил: «А как вы думаете? Жить в Украине и ни разу не попробовать шаурму – это возможно? Конечно, я ел шаурму и знаю место, где ее вкусно готовят. В Ирпене есть классное место, невероятно вкусная шаурма.
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В Колумбии такого фаст-фуда нет, но есть Эмпанада – это такие вкусные и маленькие чебуреки» - рассказал Эктор.
Эктор также часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил видео и поделился рецептом приготовления особенной котлеты по-киевски.
"Что может быть вкуснее, чем сочная котлета по-киевски? Предлагаю попробовать особый и необычный рецепт, который мы приготовили для вас!", - написал Эктор.
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