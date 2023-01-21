На тлі скандалів після фіналу проекту «Холостяк» Топольський продовжує вихвалятися життям в Інстаграм. Зараз бізнесмен перебуває закордоном і намагається всіляко привернути увагу.
Без задніх ніг, Алекс кайф! Тридцятихвилинна ранкова скакалка. А вже після протеїнового сніданку.
Також я почав пити один шат соку куркуми щодня вранці та ввечері. Найкращий антиоксидант, покращує діяльність мозку. Допомагає з настроєм також класний помічник у боротьбі з депресією або летаргічним станом» - поділився Холостяк.
Також Алекс розповів, як замінив ранкову каву іншим напоєм і продовжує робити все для своєї кращої форми.
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Раніше Топольський відповів на запитання та нарвався на критику від українців у своєму блозі.
"Анастасія, а що таке вільний час? Скажімо так, його дуже небагато. Це просто концепція щодо вільного часу, скажімо так. Якщо вільний час є, то люблю читати книгу і просто розвалитися", - відповів Топольський.
Нагадаємо, Мудрая, яка програла на "Холостяку", розкрила, чому поводилася так скандально.
А ще Politeka повідомляла, що "Холостяк" Топольський публічно поставив на місце фіналістку, що програла.
Також Politeka писала, що "Холостяк" Топольський із переможницею шоу спровокував особистим відео