На тлі скандалів після фіналу проекту «Холостяк» Топольський продовжує вихвалятися життям в Інстаграм. Зараз бізнесмен перебуває закордоном і намагається всіляко привернути увагу.

Без задніх ніг, Алекс кайф! Тридцятихвилинна ранкова скакалка. А вже після протеїнового сніданку.

Також я почав пити один шат соку куркуми щодня вранці та ввечері. Найкращий антиоксидант, покращує діяльність мозку. Допомагає з настроєм також класний помічник у боротьбі з депресією або летаргічним станом» - поділився Холостяк.

Також Алекс розповів, як замінив ранкову каву іншим напоєм і продовжує робити все для своєї кращої форми.

Раніше Топольський відповів на запитання та нарвався на критику від українців у своєму блозі.

"Анастасія, а що таке вільний час? Скажімо так, його дуже небагато. Це просто концепція щодо вільного часу, скажімо так. Якщо вільний час є, то люблю читати книгу і просто розвалитися", - відповів Топольський.

Нагадаємо, Мудрая, яка програла на "Холостяку", розкрила, чому поводилася так скандально.

А ще Politeka повідомляла, що "Холостяк" Топольський публічно поставив на місце фіналістку, що програла.

Також Politeka писала, що "Холостяк" Топольський із переможницею шоу спровокував особистим відео