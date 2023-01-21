На фоне скандалов после финала проекта «Холостяк» Топольский продолжает хвастаться жизнью в Инстаграм. Сейчас бизнесмен находится заграницей и старается всячески привлечь к себе внимание.
«Без задних ног, Алекс кайф! Тридцати минутная утренняя скакалка. А уже после протеиновый завтрак.
Также я начал пить один шат сока куркумы каждый день утром и вечером. Лучший антиоксидант, улучшает деятельность мозга. Помогает с настроением, также классный помощник в борьбе с депрессией или летаргическим состоянием» - поделился Холостяк.
Также Алекс рассказал, как заменил утренний кофе другим напитком и продолжает деать все для своей лучшей формы.
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Ранее Топольский ответил на вопрос и нарвался на критику от украинцев в своем блоге.
"Анастасия, а что такое свободное время? Скажем так, его очень немного. Это просто концепция по отношению к свободному времени, скажем так. Если свободное время есть, то люблю читать книгу и просто развалиться", - ответил Топольский.
Напомним, проигравшая на "Холостяке" Мудрая раскрыла, почему вела себя так скандально
А еще Politeka сообщала, что "Холостяк" Топольский публично поставил на место проигравшую финалистку
Также Politeka писала, что "Холостяк" Топольский с победительницей шоу спровоцировал личным видео