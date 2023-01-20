Ранее главный герой шоу "Холостяк-12" Алекс Топольский опубликовал фото, на которых иронически просит Сашу Мудру не травить на него балийских собак. После этого девушка решила в ответ в сети высказаться "на полную".

Саша решила высказаться, что сперва долгое время не знала, как выглядеть на проекте, как себя вести и что говорить. При этом она добавила, что тогда определила для себя, как будет выглядеть для других.

Теперь же она желает быть собой и рассказать о личном, о том, что умолчала и почему так себя вела.

«Коротко: вы все больны и вам нужно исцелиться, и поблагодарите меня за то, что я вас еще развлекала; Саша, почему говоришь на языке агрессора?;

Многие люди забывают, что это все шоу, уже год идет, стб монтирует, делая каждому свой образ; Лучше бы эти видео не загружались!; Говори по-украински! Противно слушать, я отписываюсь.

Александра, у вас талант свои недостатки в характере и вашу стервозность покрывать комплексами других, у вас все неправые и больные кроме вас, советую обратиться к психологу и проделать проблемы с детства, которые, по моему мнению, влияют на ваше будущее».

Также она обратилась к Алексу Топольскому и посмеялась над его уровнем украинского языка, дав совет загрузить новый переводчик, а также она не понимает, что Алекс действительно пытался сказать на своей странице.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.

Также Politeka писала, "Холостяк" Топольский после премьеры шоу удивил новым откровением.