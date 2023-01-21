Український шоумен та телеведучий Анатолій Анатоліч зазначив, що не хотів нікого образити з українців.

Український шоумен Анатолій Анатоліч серйозно оскандалився після того, як закликав українців дивитися інтерв'ю журналіста з росії Юрія Дудя. Значна частина української аудиторії не підтримала захоплення Анатоліча російським інтерв'юером. Телеведучому довелося шукати виправдання та пояснювати свою позицію в Інстаграм-Сторіз.

Незважаючи на те, що російський відеоблогер виступив проти кремлівської диктатури, для багатьох українців Дудь залишається досить суперечливою персоною. Воно й не дивно, адже раніше "ліберал" називав російську агресію проти України "сваркою", а у війні на Донбасі звинувачував як Росії, так і Україну, яка з 2014 року обстоює свої території.

Анатолій Анатоліч зазначив, що не хотів нікого образити з українців. І також перепросив тих, кого образила його пародія на російського артиста Оскара Кучеру, у якого Дудь брав інтерв'ю.

"У жодному разі не намагаюся протягнути російський контент в Україну. Персонажа Кучеру просто вважаю хрестоматійним прикладом жертви пропаганди, тому радив його дивитися і навіть зробив на нього пародію", - пояснив Анатоліч.

Анатолій Анатоліч зазначив, що після його критики у бік так званої російської опозиціонерки Ксенії Собчак, вона йому написала. А після відео та фото про звірства російської армії, йому та його родині почали надходити погрози. Але більше його дивує, що йому пишуть українці і як його починають проклинати.

Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.