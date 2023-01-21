Украинский шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич отметил, что не хотел никого обидеть из украинцев.

Украинский шоумен Анатолий Анатолич серьезно оскандалился после того, как призвал украинцев смотреть интервью журналиста из рф Юрия Дудя. Значимая часть украинской аудитории не поддержала восхищение Анатолича российским интервьюером. Телеведущему пришлось искать оправдания и объяснять свою позицию в Инстаграм-Сториз.

Несмотря на то что российский видеоблогер выступил против кремлевской диктатуры, для многих украинцев Дудь остается достаточно противоречивой персоной. Оно и неудивительно, ведь ранее "либерал" называл российскую агрессию против Украины "ссорой", а в войне на Донбассе обвинял как рф, так и Украину, которая с 2014 года отстаивает свои территории.

Анатолий Анатолич отметил, что не хотел никого обидеть из украинцев. И также извинился перед теми, кого обидела его пародия на российского артиста Оскара Кучеру, у которого Дудь брал интервью.

"Ни в каком случае, не пытаюсь протянуть российский контент в Украину. Персонажа Кучеру просто считаю хрестоматийным примером жертвы пропаганды, потому советовал его смотреть и даже сделал на него пародию", - пояснил Анатолич.

Анатолий Анатолич отметил, что после его критики в сторону так называемой российской опозиционерки Ксении Собчак, она ему написала. А после видео и фото о зверствах российской армии, ему и его семье начали поступать угрозы. Но больше его удивляет то, что ему пишут украинцы и как его начинают проклинать.

Напомним, что Анатолич не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.