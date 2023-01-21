Популярний український ведучий, інтерв'юер та блогер Слава Дьомін, який прославився як радіоведучий "Люкс ФМ", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділився кумедним кадром та зробив несподіване зізнання.

Як виявилося, Слава побував на зйомках пост-шоу "Холостяк" та поділився фото із лаштунків. На знімку ведучий з'явився у студії разом із Григорієм Решетніком та ще однією гостею, вони мило позують на камеру та посміхаються.

У підписі до публікації Дьомін зробив несподіване визнання: "Я закохався у пост-шоу Холостяка. Сьогодні! 19:00! Пост-шоу Холостяк! Вся правда про дівчат та про стосунки Холостяка Алекса Топольського та Каті Лозовицької. А ще дізнаєтесь, від чого я заплакав. Буде багато інсайдів".

Українці не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію ведучого:

"Чекаємо з нетерпінням".

"Слава, подумуєш йти до Холостяка?"

"У Гріши зачіска дуже велична. Гарно і вишукано, але він якийсь величний з нею".

"Тільки б світло в цей час не вимкнули".

"Якщо СТБ не змонтує, як їм потрібно та не викине з показу ці інсайди".

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