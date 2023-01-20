Популярна українська співачка болівійського походження Мішель Андраде, яка стала ведучою одного із сезонів шоу "Орел і Решка", а нещодавно пішла з продюсерського центру Потапа та Горової, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка вклала кумедне відео, на якому показала своє перевдягання.

Так, у ролику Мішель спочатку з'явилася у домашньому образі – картатих штанях та білій футболці. А потім почала перевдягатися в кумедний рожевий костюм оверсайз, поверх якого одягла коротку білу шубу і доповнила все це теплими білими навушниками.

У підписі до публікації Андраде написала: " Обожнюю вас". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Ну і зайчик пухнастий".

"Як красиво".

"Супер".

"Красуня".

"Красуня".

"Навіщо вдома носити ліфчики?"

"Я тебе люблю".

"Класна".

"Мішель, ти гарна".

"Ну ти і милашка".

"Привіт із Варшави від Романа. Допомагав вам із житлом тоді".

"Хіба можна бути такою чарівною?! Вам - можна!".

Нагадаємо, "Тату, а коли закінчиться війна?": Решетник зачепив за живе мільйони українців з дітьми.

Як повідомляла Politeka, Особлива котлета по-київськи: Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував новим рецептом улюбленої страви.

Також Politeka писала, що "Бунтарка": Камінська з "НеАнгелів" розбурхала новою фотосесію з непристойними жестами.