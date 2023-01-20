Популярна українська співачка болівійського походження Мішель Андраде, яка стала ведучою одного із сезонів шоу "Орел і Решка", а нещодавно пішла з продюсерського центру Потапа та Горової, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка вклала кумедне відео, на якому показала своє перевдягання.
Так, у ролику Мішель спочатку з'явилася у домашньому образі – картатих штанях та білій футболці. А потім почала перевдягатися в кумедний рожевий костюм оверсайз, поверх якого одягла коротку білу шубу і доповнила все це теплими білими навушниками.
У підписі до публікації Андраде написала: " Обожнюю вас". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Ну і зайчик пухнастий".
"Як красиво".
"Супер".
"Красуня".
"Красуня".
"Навіщо вдома носити ліфчики?"
"Я тебе люблю".
"Класна".
"Мішель, ти гарна".
"Ну ти і милашка".
"Привіт із Варшави від Романа. Допомагав вам із житлом тоді".
"Хіба можна бути такою чарівною?! Вам - можна!".
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