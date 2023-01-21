Популярный украинский ведущий, интервьюер и блогер Слава Демин, который прославился как радиоведущий "Люкс ФМ", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделился забавным кадром и сделал неожиданное признание.
Как оказалось, Слава побывал на съемках пост-шоу "Холостяк" и поделился фото из закулисья. На снимке ведущий появился в студии вместе с Григорием Решетником и еще одной гостьей, они мило позируют на камеру и улыбаются.
В подписи к публикации Демин сделал неожиданное признание: "Я влюбился в пост-шоу Холостяка. Сегодня! 19:00! Пост-шоу Холостяк! Вся правда о девушках и об отношениях Холостяка Алекса Топольского и Кати Лозовицкой. А еще узнаете, от чего я заплакал. Будет много инсайдов".
Украинцы не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию ведущего:
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"Ждем с нетерпением".
"Слава, подумываешь идти в Холостяка?".
"У Гриши прическа очень величественная. Красиво и изысканно, но он какой-то величественный с ней".
"Только бы свет в это время не выключили".
"Если СТБ не смонтирует, как им нужно и не выкинет с показа эти инсайды".
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