Популярный украинский ведущий, интервьюер и блогер Слава Демин, который прославился как радиоведущий "Люкс ФМ", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделился забавным кадром и сделал неожиданное признание.

Как оказалось, Слава побывал на съемках пост-шоу "Холостяк" и поделился фото из закулисья. На снимке ведущий появился в студии вместе с Григорием Решетником и еще одной гостьей, они мило позируют на камеру и улыбаются.

В подписи к публикации Демин сделал неожиданное признание: "Я влюбился в пост-шоу Холостяка. Сегодня! 19:00! Пост-шоу Холостяк! Вся правда о девушках и об отношениях Холостяка Алекса Топольского и Кати Лозовицкой. А еще узнаете, от чего я заплакал. Будет много инсайдов".

Украинцы не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию ведущего:

"Ждем с нетерпением".

"Слава, подумываешь идти в Холостяка?".

"У Гриши прическа очень величественная. Красиво и изысканно, но он какой-то величественный с ней".

"Только бы свет в это время не выключили".

"Если СТБ не смонтирует, как им нужно и не выкинет с показа эти инсайды".

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