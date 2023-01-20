Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків і пішла до його найкращого друга Михайла Кацуріна, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайний фот і заінтригувала прем'єрою нового хіта.

Як видно, на новому знімку Надя зображена начебто на старій фотографії на плівку. Перед камерою вона з'явилася в мокрій синій футболці, її волосся недбало покладене, а на обличчі легкий макіяж і якийсь ніби переляканий вираз.

У підписі до публікації Дорофєєва написала лише дату – 26.01. Тож шанувальники вирішили, що це дата прем'єри нового хіта. Крім того, деякі фоловери помітили, що на цьому знімку Надя схожа на американську поп-зірку Біллі Айліш.

"Цей трек 100% розірве усі чарти".

"Це моя улюблена пісня".

"Біллі Айліш".

"Українська Біллі Айліш".

"Неймовірно рада! Адже дуже-дуже чекаю на цю пісню".

"Просто календарна дата. А серце наповнюється радістю та тривогою".

"А, нарешті! Це буде хіт 2023 року".

"Чекаю цього дня більше, ніж день народження".

"Біллі Айліш".

"Така атмосфера".

"Дуже сильно чекаємо".

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