Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Дзідзьо, з початку війни почала активно розвивати свій Instagram-блог, де ділиться з шанувальниками корисною інформацією, особистими подіями та намагається всіляко підтримувати українців під час війни. Так, цього разу зірка виклала відео, в якому показала, як поспілкувалася із херсонцями.

Так, у ролику можна побачити, як Оля телефонує відеозв'язку з молодою дівчиною та чоловіком, які були в окупації в Херсоні. Вони розповіли, як жили без українського зв'язку, під обстрілами та як чекали на звільнення міста українськими військовими. За словами співачки, спілкуючись із цими людьми, вона багато плакала, але не лише від болю, а й від радості, що ми маємо таких людей.

У підписі до публікації Цибульська написала: "Залиш назву свого міста в коментарях. А я відповім чи була у вас в гостях. Україна єдина! Назавжди. І Херсон - особливий цьому приклад. Я багато плакала під час цих дзвінків - від болю за те, що довелося пережити і досі переживати, від розпачу за понівечені долі і мрії. Але і від щастя! За непереможний, незламний, нескорений і попри все - усміхнений і вільний. Мій народ. Мій Херсон. Поділися цими історіями (над)звичайних українців, щоб підняти дух тим, кому це так необхідно. Слава Україні!".

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